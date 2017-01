కిరాతకం :కిడ్నాప్ చేసి, గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు

ఇంటి బయట నిల్చొని ఉన్న విధ్యార్థిని కిడ్నాప్ చేసి ముగ్గురు విధ్యార్థులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. పోలీసులు కేసు నమోదుచేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

a 15 year old girl gang raped by three students last year december,girl's family members complient in police station.