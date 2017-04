షాక్: జయ మేనకోడలు దీపాపై చీటింగ్ కేసు: రూ. కోట్లు స్వాహా ! ఏం జరిగింది !

జయలలిత మేనకోడలు దీపా జయకుమార్ తమిళనాడు ప్రజలను నమ్మించి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి స్వాహా చేశారని చెన్నైలోని మాంబళం పోలీస్ స్టేషన్ లో చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు.

English summary

A complaint has been filed against Deepa Jayakumar for Money cheating case in MGR Amma Deepa Peravai application form.