కిరాతకం:తండ్రిని 36 చోట్ల పొడిచాడు, అడ్డువచ్చిన వారిపై హత్యయత్నం చేశాడు

తండ్రిపై కక్ష పెంచుకొని 36 చోట్ల కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు ఓ కొడుకు . ప్రవర్తన బాగాలేదని భార్య, తల్లిదండ్రులు అతణ్ని దూరం పెట్టారు.దీంతో ఆయన తండ్రిని విచక్షణరహితంగా పొడిచి చంపాడు.

English summary

A father stabbed 36 times by his son, rahul matta former navy officer murdered his father on sunday.he tried to kill some others also. police arrested rahul.