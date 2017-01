నాలుగేళ్ళ చిన్నారిపై నలుగురి అత్యాచారం, నిందితుల్లో బాలిక బంధువు

చాక్లెట్ ఆశచూపి ఓ నాలుగేళ్ళ చిన్నారిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేశారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరో నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

English summary

three members arrested allegedly rape on a four years old girl in mubai.they kidnapped four year girl raped on her. police searching for one man in this case.