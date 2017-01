షాక్ :ఇంటికి వెళ్ళేందుకు మనసొప్పక, ఆమె చేసిందంటే

ఇంటికి ఏం ముఖం పెట్టుకొని వెళ్ళాలనే మనస్థాపంతో ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకొంది. అయితే తన చావుకు బోయ్ ప్రెండ్ కాని, ఆ కుటుంబసభ్యులు కారణం కాదని ఆమె లేఖ రాసి పెట్టింది.

English summary

a 10 th class girl sucide in haryna, she escape with her boy friend last year dec 11th, so she feel to go her home.