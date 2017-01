ఉద్యోగం ఆశ చూపి ఆసుపత్రిలో ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు

కొడుకుకు వైద్యం చేయించేందుకు ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఓ మహిళపై ఆసుపత్రిలో పనిచేసే అటెండర్ అత్యాచారం చేశాడు. ఈ ఘటన బీహర్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A lady raped by a hospital attender at dharbhanga town in bihar state, victim came to hospital for treatment her son, bipin , attender in hospital raped on her,