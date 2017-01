జయకు చికిత్స ఇలా చేశారు: కేంద్రానికి లేఖ రాసిన గవర్నర్

జయలలితకు అపోలో ఆసుపత్రిలో అందించిన చికిత్స వివరాలను గవర్నర్ సీహెచ్. విద్యాసాగర్ రావు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించారు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:39 [IST]

English summary

A letter on Jayalalithaa's treatment and death written by Tamil Nadu Governor Vidhyasagar Rao to union govt has been revealed today.