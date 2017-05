భార్య ఉండగా, రెండో పెళ్లి వద్దన్నందుకు కన్న తల్లినే చంపిన హెచ్ఎం: కారం చల్లి..

తమిళనాడులో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రెండో పెళ్లి వద్దన్నందుకు కన్న తల్లినే హత్య చేశాడు ఓ దుర్మార్గుడు. అతను అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వహిస్తూ ఈ దారుణానికి పాల్పడటం

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 8:29 [IST]

English summary

A man allegedly killed her mother for not accepting his second marriage, in Tamil Nadu state.