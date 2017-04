అర్ధరాత్రి వేళ ప్రేమికుడితో కూతురు మాట్లాడిందని , తండ్రి ఏం చేశాడంటే?

అర్దరాత్రి వేళ ప్రేమికుడితో కూతురు మాట్లాడడాన్ని చూసి ఆగ్రహాంతో ఊగిపోయాడు తండ్రి.గొడ్డలితో కూతురిని ప్రియుడిని నరికి చంపాడు. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకొంది.

English summary

A man murdered his daughter and lover in Karnataka on Wednesday.Yellappa murdered his daughter Rukmavva and Manjunath. after this incident Yellappa surrendered police.