దారుణం: ఏడేళ్ళ కూతురిపై లైంగిక వేధింపులు, బాధితురాలిలా...

ఏడేళ్ళ కూతురి ముందు వికృత చేష్టలకు పాల్పడిన తండ్రిని కర్ణాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వ్యసనాలకు బానిసగా మారి ఆ దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A man Sexual harassement seven year old in mysore at Karnataka state on Sunday. victim mother complaint against him