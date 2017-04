జయలలిత కొడనాడు టీ ఎస్టేట్ లో హత్య: కేరళలో అరెస్టు, కుట్ర వెనుక!

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు చెందిన కొడనాడు టీ ఎస్టేట్ లో జరిగిన హత్య కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు కేరళలో విచారణ ముమ్మరం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Jayalalithaa: A man was arrested in Kodanadu murder case in Kerala by police today.