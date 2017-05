రూ.5 కోట్లు ఇవ్వకపోతే ఫోటోలు బయటపెడతా, ఎంపీనే బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న మహిళ

తనపై అత్యాచారం చేశారని ఓ మహిళ ఏకంగా ఓ ఎంపిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోంది.ఈ విషయమై తాను అడిగినట్టుగా రూ.5 కోట్లు ఇవ్వకపోతే తనతో ఎంపి సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటోలను బయటపెడతానని బెదిరిస్తోంది.అయితే ఈ విషయమై తనకు

English summary

A MP complaint against a lady on Sunday. A lady blackmailing for him for RS. 5 crore.he complaint Delhi police for enquiry this incident.