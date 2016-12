పన్నీర్ సెల్వం రాజీనామా ? ఎక్కడ చూసినా ఇవే ఫ్లెక్సీలు

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం రాజీనామా చేస్తున్నారని, సీఎం పగ్గాలు శశికళకు అప్పగిస్తున్నారని తమిళనాడులో పెద్ద ఎత్తున ఫ్లక్సీలు ఏర్పాటు చెయ్యడంతో అన్నాడీఎంకే నాయకులు, కార్యకర్తలు షాక్ కు గురైనారు

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:15 [IST]

English summary

A new Controversy erupted over Tamil Nadu CM Panneerselvam's advt. on wishes to Sasikala who will take AIADMK party today.