నిప్పుతో చెలగాటం: జుట్టుకు మంటపెడుతున్న హెయిర్ స్టయిలిస్ట్!

హెయిర్ కట్ లో భాగంగా జుట్టుకు మంట పెట్టడం ఈ పాకిస్తానీ హెయిర్ స్టయిలిస్ట్ అనుసరించే స్టయిల్. అయినా జుట్టు ఏమాత్రం కాలకపోవడం ఆశ్చర్యం.

English summary

You may have heard of barbers choosing different styles to give their customers a haircut but this one Pakistani barber has an extremely bizarre and dangerous way of giving a haircut. He plays with fire on people’s head and quite literally. His video has gone viral on social media.