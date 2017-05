జీఎస్టీ పూర్తి వివరాలు: ఏయే శ్లాబుల్లో ఏయే వస్తువులు.. ట్యాక్స్ ఫ్రీ వస్తువులేవి?

క్రీమ్, బ్రాండెడ్ పన్నీర్, కాఫీ, టీ, స్పైసీస్, పిజ్జా, బ్రెడ్, రస్క్, సగ్గుబియ్యం, కిరోసిన్, కోల్, స్టెంట్, లైఫ్ బోట్స్, ఫిష్ వంటి వాటిపై 5శాతం మేర పన్ను అమలవనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Goods and Services Tax (GST) has been one of the key things that has caught the attention of the market given its implications on earnings of companies