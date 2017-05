పాక్ సైనికుల తలను తెస్తే రూ.5 కోట్లిస్తామంటూ ముస్లిం సంస్థ సంచలనం

పాకిస్తాన్ సైనికుల తల నరికిన భారత జవాన్లకు రూ.5 కోట్ల రివార్డును ఇస్తామని ముస్లిం యువ ఆటంకవాడి విరోధి సమితి ప్రకటించింది.పాక్ సైనికులు ఇటీవల భారత సైనికులను అతిదారుణంగా నరికిచంపారు.

English summary

A sensational statement from muslim yuva aatankwad virodhi samiti. a cash reward of Rs 5 crore for those who behead Pakistani soldiers and bring back their heads to India.