దారుణం: మనిషి సజీవదహనమౌతోంటే వీడియోలు తీశారు

మనిషిలో మానవత్వ విలువలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. మానవుడు టెక్నాలజీ పరంగా అభివృద్ది చెందినా పూర్వ కాలంలో ఉన్నట్టుగా మానవత్వ విషయంలో మాత్రం ఆ రకంగా వ్యవహరించడం లేదు.అయితే ఓ వ్యక్తి చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమి

English summary

A shocking incident happened in Beed district at Maharashtra state. man lively burning in road accident recently. if anyone respond quickly he is alive.