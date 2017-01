శశికళకు పన్నీర్ సెల్వం పాదాభివందనం: వైరల్ వీడియో

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం శశికళ కాళ్ల మీద పడిపోయి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడంతో ఓ నాయకుడు దానిని మొబైల్ లో వీడియో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంతో వైరల్ అయ్యింది.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:45 [IST]

English summary

A video of Tamil Nadu Chief Minsiter O Panneerselvam seeking Sasikala's blessing went on viral in Social Media.