ఇక గోవులకూ ఆధార్ తరహా కార్డులు: రూ.148కోట్ల ఖర్చుతో!..

గోవులకు ఆధార్ తరహా కార్డుల కోసం మొత్తం రూ.148కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పాలియురేథిన్ పై 12అంకెల డిజిట్ ను పొందుపరిచిన ట్యాగులు వాటికి తగిలించనున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

If all goes well as per the government plan, cows in India will soon get Aadhaar-like cards! Yes you read it right!