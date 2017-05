అహంతోనే ‘ఆప్’కు అసలు ముప్పు?

అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నిక, ఇటీవల జరిగిన ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఆప్ ఘోర పరాభవాన్ని ఎదుర్కోవడంతో అంతర్గతంగా అసమ్మతి భగ్గుమన్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Delhi CM Arvind Kejriwal's Aam Aadmi party (AAP) is in crisis following the debacle in Delhi elections.