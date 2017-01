మేం పోటీచేయం, కాని, బిజెపికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తాం, ఎవరికి లాభం?

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపికి వ్యతిరేకంగా పోటీచేయాలని ఆప్ నిర్ణయించింది. గోవా, పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాతే తాము ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిజెపికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తా

English summary

aap to campaign against bjp in uttarpradesh elections, not to contest in polls said aap leaders, after punjab, goa elections aap leaders will concertrate on uttarpradesh elections to expose bjp said aap spokes person vaibhav maheshwari.