సీఎం యోగి బాటలో ఢిల్లీ సర్కార్‌.. ఇక్కడా ఆ సెలవుల రద్దు

ఢిల్లీ సర్కారు కూడా యూపీ సర్కారు బాటలో నడవనుంది. ప్రముఖుల జయంతి, వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఉన్న సెలవులను రద్దు చేయనున్నట్టు ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్‌ సిసోడియా ప్రకటించారు.

English summary

NEW DELHI: Delhi will follow Uttar Pradesh in cancelling public holidays on the birth and death anniversaries of famous people, deputy Chief Minister Manish Sisodia said today, praising UP Chief Minister Yogi Adityanath's decision to slash 15 such holidays in his state. The rare praise for the BJP from Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party came in a series of tweets from Mr Sisodia, who is also Delhi's education minister. "The Uttar Pradesh government has taken a good initiative in this matter. We should always be ready to learn from other states," he said.