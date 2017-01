'సీఎం అలా ఆదేశిస్తే.. ఆ పార్టీలో ఒక్కరూ ప్రాణాలతో మిగలరు'

పంజాబ్ సీఎం కోడలు, కేంద్రమంత్రి హర్సిమ్రత్ కౌర్ బాదల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని ఉద్దేశించి పదునైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Union minister and Shiromani Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal on Wednesday warned the Aam Aadmi Party, saying if Punjab chief minister Parkash Singh Badal told SAD workers to turn violent, AAP supporters will not stay alive.