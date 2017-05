షాక్: మాంధ్యం, ఆటోమెషన్ తో ఉద్యోగాల్లో కోత, 11 లక్షల టెక్కీలపై ప్రభావం?

కొంతకాలంగా ఐటీ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.ఏ రోజూ ఏ రూపంలో ఉద్యోగం కోల్పోయే ముప్పు ముంచుకొస్తోందోననే భయం సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగుల్లో నెలకొంది. అయితే ఆటోమేషన్ ప్రభావం, ఐటీ రంగంలో మాంద్

English summary

About 20 crore middle class young people would have no jobs or less jobs by 2025 due to increasing automation and improvement in technology, industry veteran T V Mohandas Pai said.