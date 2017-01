షాక్: సంక్రాంతికి శశికళ దిమ్మ తిరిగింది: పార్టీలో తిరుగుబాటు !

తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శశికళ సీఎం కావాల ? వద్దా అంటూ జూనియర్ వికటన్ జనరల్ సర్వే నిర్వహించి ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా,

Story first published: Friday, January 13, 2017, 8:53 [IST]

English summary

According to Junior Vikatan journal Survey 75.13% people strongly opposed to Sasikala as Party General Secretary and Tamil Nadu Chief Minister.