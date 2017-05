రాంగ్ కాల్ జీవితాన్నే మార్చేసింది, ఏమైందంటే?

ఒక రాంగ్ కాల్ ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది. విధి వంచితురాలుగా బాధపడుతున్న ఆమెకు ఆ రాంగ్ ఫోన్ కాల్ ఆమె జీవితంలో అద్భుతాన్ని సృష్టించింది.

English summary

“Miracles do happen,” says Lalita Ben Bansi, 26, as she gets ready for her wedding reception in Mumbai on Tuesday. “Who would have thought an acid attack and 17 surgeries later I would find love. But it happened. And it all started with a wrong number.”