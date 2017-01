కిరాతకం : పెళ్ళి ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకించినందున కొడుకుపై యాసిడ్ దాడి

తనను పెళ్ళిచేసుకొనేందుకు ఓ వివాహిత ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆమె రెండేళ్ళ కొడుకును కిడ్నాప్ చేసి యాసిడ్ పోసి గాయపర్చాడు. ఈ ఘటన న్యూఢిల్లీలో చోటుచేసుకొంది. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

two years boy acid attack after mother rejected marrage proposal in newdelhi,victim aditya under treatment in hospital,