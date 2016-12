అనూహ్య నిర్ణయం: రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి మిథున్‌ రాజీనామా

అనారోగ్య కారణాల వల్లే తాను రాజీనామా చేస్తున్నట్టు మిథున్ చక్రవర్తి పేర్కొనట్టుగా సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Actor and MP Mithun Chakraborty has resigned from the Rajya Sabha citing health issues.