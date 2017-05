యాంకర్, నటి మృతి కేసులో లొంగిపోయిన యువ హీరో

రోడ్డు ప్రమాదంలో బెంగాల్ నటి, మోడల్ సోనికా చౌహాన్ మరణించిన కేసులో యువ నటుడు విక్రమ్ ఛటర్జీ కోర్టులో లొంగిపోయాడు. ీ కేసు విచారణలో పోలీసులకు సహకరిస్తానని ఆయన కోర్టుకు హామీ ఇచ్చాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Actor Vikram Chatterjee surrenders before court, granted bail.

Other articles published on May 5, 2017