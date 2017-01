జల్లికట్టుపై రగడ: హీరోయిన్ త్రిషపై దాడికి యత్నం

త్రిషకు జల్లికట్టు మద్దతుదారుల సెగ తగిలింది. శివగంగ జిల్లాలో ఆమె సినిమా షూటింగును వారు అడ్డుకుని క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

South Indian film actress, Trisha, popular in Tamil movies too, had to bear the brunt of Jallikattu protesters here on Friday as angry youth held up the shooting of her film ‘Garjana’ in Sivagangai, some 460 km south of Chennai.