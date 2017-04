యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రణాళికకు సుప్రీం కోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రణాళికలకు సుప్రీం కోర్టు పచ్చ జెండా ఊపింది. భారత దేశంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో శాంతిభద్రతలు కాపాడేందుకు లక్షకు పోగా పోలీసు పోస్టులను భర్తీ

English summary

The Supreme Court on Monday approved the Yogi Adityanath government’s roadmap to fill over 1.5 lakh vacant posts in police department of Uttar Pradesh in four years, saying it would help improve law and order situation.