అబూసలేం జీవిత చరిత్ర రాసేందుకు జైల్లో ఉండేందుకు అనుమతి అడిగిన ఐఎఎస్

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ ఐఎఎస్ అధికారికి వింత కోరిక కలిగింది. నెలరోజులపాటు జైల్లో గడపాలని ఆయన కోరుకొంటున్నారు. అయితే ఏదైనా నేరం చేసి జైలుకు వెళ్ళాలని ఆయన భావించడంలేదు.అయితే మాఫియాడాన్ అబూసలేం

English summary

Guna Additional District Magistrate (ADM), Niyaz Khan has a very peculiar request which is raising eyebrows.He has requested the District Magistrate, Rajesh Jain to allow him to spend time in prison with mafia gangster Abu Salem, in order to pen down his story.