మంత్రి మెడ మీద కత్తి: రాత్రికి రాత్రే మార్చేసిన పళనిసామి ప్రభుత్వం: టీటీవీ దెబ్బా !

తమిళనాడు ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి విజయభాస్కర్ స్నేహితుడు సుబ్రమణియన్ అనుమానాస్పద మృతి కేసు రోజుకోక మలుపుతిరుగుతోంది. తాజాగా సుబ్రమణియన్ కేసు విచారణ చేస్తున్న పోలీసు అధికారులను తప్పించి మరో పోలీసు అధికారికి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A close aide of Tamil Nadu health minister Vijay Bhaskar was found dead in Namakkal district on Monday. Salem District SP has removed investigation officer inspector Elango.