‘వీడొక్కడే’ తరహాలో డ్రగ్స్‌ స్మగ్లింగ్‌.. కడుపులో హెరాయిన్‌ క్యాప్సూల్స్‌ పగిలి..

హీరో సూర్య సినిమా ‘వీడొక్కడే’లో మాదిరిగా రూ.8 కోట్ల విలువైన 61 హెరాయిన్ క్యాప్సూల్స్ నోటి ద్వారా మింగి తన కడుపులో భద్రపరచుకుని స్మగ్లింగ్ చేసేందుకు యత్నించాడో అఫ్ఘన్ యువకుడు. కానీ కథ అడ్డంతిరిగింది..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

New Delhi: An 19-year-old Afghan national has been arrested here for trying to smuggle out a quantity of 61 heroin capsules, valued at Rs.8 crores. The drug trafficker, identified as Hameed Mohammed. When he fell down in the airport itself, the customs officials immediately took him hospital. After scanning they found the heroin capsules in his stomach. Doctors of the hospital immediately operated and taken out the capsules from his stomach. But one or more capsules broken inside stomach, and due to that he died on the operation table itself, said oficials.