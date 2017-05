షాక్: ఢిల్లీ మెట్రో రైలులో షర్ట్ విప్పేసిన ఆఫ్రికన్ మహిళ, యువకులతో ఇలా...

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివారున గ్రేటర్ నోయిడా సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఆఫ్రికావాసులపై జరిగిన జాతి వివక్షదాడులు ఇటీవల వెలుగుచూశాయి.

English summary

In yet another incident of suspected racism, two African woman got into a brawl on the Delhi metro following which one of them took off her shirt.