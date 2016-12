హెర్క్యులెస్ కెప్టెన్ శక్తి సైకిలుపై ప్రతీరోజు ఉదయాన్నే తన నివాసం నుంచి షర్మిల బయటకు వస్తున్నారు.

English summary

Cycling is a new passion for Irom Sharmila. After spending most of the past 16 years on a hospital bed in Imphal being force fed through a pipe, the bicycle has given the human rights icon a taste of freedom.