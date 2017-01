48 ఏళ్ళ తర్వాత డిఎంకె కు కొత్త 'సూర్యుడు',అళగిరి ఏం చేస్తాడు, కనిమొళి ఎందుకు రాలేదు

48 ఏళ్ళ తర్వాత డిఎంకె లో కొత్త నాయకత్వం వచ్చింది. ఇప్పటివరకు కరుణానిధి నాయకత్వంలో కొనసాగిన పార్టీ ఇక స్టాలిన్ నాయకత్వంలో సాగనుంది.యువనాయకుడు పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టడం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

after 48 years new leadershipn in dmk, for the past 48 years dmk under the leadership of the karunanidhi ,