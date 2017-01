బెంగళూరు మరవకముందే.. అమ్మాయి పట్ల ఢిల్లీలో షాకింగ్ వీడియో

బెంగళూరులో కొత్త ఏడాది సందర్భంగా అమ్మాయిల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వీడియోలు ఓ వైపు కలకలం రేపుతుండగానే, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరో వీడియో కలకలం రేపుతోంది.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:16 [IST]

English summary

After Bengaluru, Video of Delhi Girl Molested on New Year's Eve Emerges.