అమ్మాయి పుట్టిందని ట్రిపుల్ తలాఖ్, మరో పెళ్లికి సిద్ధమైన భర్త!

ట్రిపుల్ తలాఖ్‌పై దేశ వ్యాప్త ఆందోళన వాతారవణం ఉండగా, ఆ కేసులు మాత్రం ఆగడం లేదు. తాజాగా, తన భార్య ఆడ బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందనే కోపంతో ఓ భర్త ఆమెకు ట్రిపుల్ తలాఖ్ ఇస్తానని, మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటానని బెదరిం

English summary

According to reports, a Muslim man from Sambhal, Uttar Pradesh, wants to divorce his wife because she gave birth to a girl child recently. The man threatened his wife with triple talaq (the Muslim divorce practice--where a man can divorce his wife by uttering the word talaq three times) after their child was born, reported ANI.