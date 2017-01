ఆర్మీలో 'ఆర్డర్లీ' వ్యవస్థ: ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తున్నారు, ఓ జవాన్ ఆరోపణ

నిన్నటిదాకా భద్రతా బలగాలకే పరిమితం అయిన 'జవాన్ వీడియోలు' వ్యవహారం మొట్టమొదటిసారి భారత సైన్యంలో కూడా చోటుచేసుకుంది.

English summary

In the video, Lance Naik Yagya Pratap Singh, posted in 42 Infantry Brigade in Dehradun said that after he wrote to the prime minister, the defence minister, the president and the Supreme Court in June last year, his brigade received a communication from PMO asking for a probe into his grievances.