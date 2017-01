నిన్న తేజ్ బహదూర్... నేడు జీత్ సింగ్: సీఆర్పీఎఫ్ లోనూ అంతేనా?

సౌకర్యాల కల్పనలో తమ పట్ల కూడా వివక్ష చూపుతున్నారని ఆరోపిస్తూ తాజాగా జీత్ సింగ్ అనే సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు.

English summary

New Delhi: In the middle of a controversy over a soldier's Facebook videos alleging poor quality food for the troops, a constable of the paramilitary CRPF or Central Reserve Police Force has posted a message to the PM on YouTube, alleging discrimination compared to the army and abysmal pay.