బకాయిలు వసూల్ :పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దుతో 80 వేల కోట్ల అప్పులు చెల్లించారు

పెద్ద నగదు నోట్లను రద్దుచేసిన తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా 80 వేల కోట్లను అప్పు కింద చెల్లించారు. రద్దుచేసిన నగదును అప్పు చెల్లింపుల కోసం ఉపయోగించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After demonetisation 80,000 crore of loan repayment in old notes ,over 60 lakh bank accounts deposited above 2 lakh rupees said income tax department.