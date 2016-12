ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో తండ్రికొడుకుల వార్ :సిట్టింగ్ లకు నో చాన్స్

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో తన మద్దతుదారులకు టిక్కెట్లు దక్కకపోవడంతో సిఎం అఖిలేష్ యాదవ్ ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. తన మద్దతుదారులతో సమావేశమై రెబెల్ గా బరిలోకి దిగేందుకు అఖిలేష్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

English summary

akhilesh yadav was away in bundelkhand yesterday when mulayam singh announced 325 candidates, leaving out several key aides of his son. candidates recommended by his brother Shivpal Yadav made the cut. both akhilesh and shivpal had recommended different people for most seats.