శశికళకు షాక్: సంక్రాంతి బరిలో జయ మేనకోడలు దీపా

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మేనకోడలు దీపా జయకుమార్ సంక్రాంతి పండుగ తరువాత ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఆమె అభిమాన సంఘాల నాయకులు చెప్పారు.

English summary

Christening the forum 'Deepa Peravai', about 100 party workers put up a large flex board, with pictures of former Chief Ministers M G Ramachandran and Jayalalithaa, and Deepa at Kannampalayam area in Coimbatore.