పార్టీ నుంచి బహిష్కరించబడిన రాజ్యసభ సభ్యురాలు శశికళ పుష్ప లాయర్ పైన అన్నాడీఎంకే కార్యకర్తలు బుధవారం నాడు చేయి చేసుకున్నారు.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 14:43 [IST]

English summary

Violence broke out as the lawyer visited the premises to submit Sasikala Pushpa's nomination to run against Sasikala Natarajan.