నెచ్చెలి శశికళ బహిష్కరణ ! అన్నాడీఎంకే లీడర్స్

అన్నాడీఎంకే పార్టీ నుంచి నెచ్చెలి శశికళ నటరాజ్ ను తాము బహిష్కరించామని, ఆమెతో మాకు ఎటువంటి సంబంధాలు లేవని ఆపార్టీ ద్వితీయ, తృతీయ స్థాయి నాయకులు, కార్యకర్తలు అంటున్నారు.

English summary

AIADMK cadres throng in front of Jayalalitha niece Deepa's house, but Sasikala who is now the chief of the AIADMK, is rejected by the AIADMK men.