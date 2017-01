అన్నాడీఎంకే అధినేత్రి, చిన్నమ్మ శశికళ ముఖ్యమంత్రి పదవి త్వరలో చేపడతారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

English summary

Sasikala to decide when she wants to become Tamil Nadu CM.