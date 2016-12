చిన్నమ్మ‘శశికళ’కు చిక్కులు: అడ్డుకుంటాం,లేదంటే ?

నెచ్చెలి శశికళ అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలా అవుతారో చూస్తాం ? అంటూ ఆమె వ్యతిరేక వర్గీయులు అంటున్నారు. జయలలిత ఎలా పార్టీ పగ్గాలు చేతపట్టుకుంటారో చూస్తామని.

English summary

The ruling AIADMK is convening a crucial general council meeting on December 29 to elect their new general Secrdtary.