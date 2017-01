చెప్పింది చెయ్యండి, చరిత్ర అడగద్దు: శశికళ వార్నింగ్ !

అన్నాడీఎంకే చీఫ్ గా మీరు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత కార్యకర్తలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారని కొందరు నేతలు శశికళ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లారని తెలిసింది. అయితే ఆ సమయంలో శశికళ అసహనానికి గురై మీరు చెప్పింద

AIADMK chief Sasikala announced consultative meetings with party functionaries, MLAs and MPs starting today in Chennai, the first such exercise to be undertaken by her after being named the party general secretary.