పోటాపోటీ :కేంద్రానికి శశికళ మరో లేఖ

జల్లికట్టుపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని కోరుతూ ప్రధానమంత్రి మోడీకి అన్నాడిఎంకె ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ నటరాజన్ లేఖ రాశారు. అవసరమైతే ఆర్డినెన్స్ ను తీసుకురావాలని ఆమె ప్రధానిని కోరారు.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:36 [IST]

English summary

aiadmk general secretary sasikala natarajan wrote a letter to prime minister modi, she urges to prime minister lift the ban on jallikattu .